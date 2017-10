Uma Saveiro com placas de Concórdia pegou fogo na noite de terça-feira, dia 17, por volta da 21:30h no Bairro Nazaré. As chamas atingiram partes do motor. Os Bombeiros Voluntários e populares combateram o incêndio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a motorista, de 19 anos, ela já estava próximo de casa quando o carro se desligou e ela percebeu as chamas. Ela parou e acionou os bombeiros. Antes da chegada da guarnição, o pai da jovem conseguiu controlar o fogo com um extintor.

Os bombeiros utilizaram a espuma para fazer o rescaldo. A jovem acredita que problemas na parte elétrica podem ter causado o incêndio.