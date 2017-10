Após um período de dificuldades nos negócios o comércio brasileiro começa a vivenciar uma fase de recuperação mesmo que moderada. Em Concórdia, o Dia das Crianças celebrado na quinta-feira, dia 12, de outubro foi de boas vendas nos estabelecimentos em exclusivo nos direcionados para os brinquedos e vestuário infantil. “A data marca o retorno do otimismo dos clientes em relação as compras. No Dia dos Pais tivemos um acréscimo e agora devemos seguir essa tendência de recuperação. Após o foco será o Natal a melhor data de todas”, avalia o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel.

O levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), em parceria com a entidade divulgado nesta terça-feira, dia 17, apontou que na lista dos itens mais procurados no topo estiveram os brinquedos, posterior vestuário e calçados. O valor do ticket médio ficou em torno de R$172,07 em Concórdia e R$170,24 no estado.

Em relação a forma de pagamento destaque para o parcelamento, em dinheiro no à vista, seguido do cartão de crédito. Sobre as vendas em comparação com o mesmo período do ano passado os entrevistados apontaram acréscimo. A avaliação realizada nas datas comemorativas contempla as maiores CDL’s do estado, sendo 20 empresas por cidade.

O dirigente ainda pontua que mesmo faltando mais de dois meses para o Natal comerciantes da região já estão alinhando as melhores estratégias para alavancar as vendas. “Os lojistas estão organizados com a reposição de estoque, nova coleção e contratações temporárias. Todos querem fazer bonito e encerrar o ano com resultados positivos em ritmo de comemoração. A campanha de prêmios 100 mil em vale-compras aliada as estratégias de marketing e publicidade, assim como as novidades em produtos e serviços, fazem parte das táticas de quem quer sair na frente e agradar o consumidor final”, finaliza Maciel.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)