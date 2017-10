Imigrantes continua líder na classificação geral do Interbairros

O Imigrantes continua na liderança geral na Edição de 2017 do Interbairros de Concórdia. A delegação desse bairro está com 113 pontos, pontuando em 11 das 13 modalidades disputadas até aqui. As conquistas foram na canastra masculina, dominó masculino e truco masculino.

Em seguda vem o Vista Alegre, com 107 pontos. Os demais estão abaixo dos 100 pontos, até aqui.