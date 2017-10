Jogos do Sesi reúnem 1,5 mil trabalhadores da Indústria

Cerca de 1,5 mil trabalhadores estarão reunidos neste final de semana (21 e 22 de outubro) para competir a fase regional dos Jogos do SESI. Os representantes das 79 indústrias catarinenses disputarão as modalidades de voleibol, futsal, futebol sete livre e máster, nos municípios de Florianópolis, Joaçaba, Brusque e São Bento do Sul.



Os torneios são classificatórios para a etapa estadual, que ocorre em Blumenau, nos dias 18 e 19 de novembro. Participam da fase regional trabalhadores-atletas de indústrias catarinenses classificados nas etapas locais dos jogos realizados durante o ano em diversas regiões do Estado.



Os eventos esportivos do SESI, entidade da FIESC, estimulam a saúde e o bem-estar, integrando os trabalhadores das indústrias. Todos os anos, a entidade promove campeonatos com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas entre os industriários, contribuindo para a adoção de um estilo de vida mais ativo. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.sesiesporte.com.br ou na Unidade do SESI mais próxima.

(Fonte: Sesi)