A relação com os 84 trabalhos aprovados para apresentação na 11ª edição da Jinc, a Jornada de Iniciação Científica promovida pela Embrapa e Universidade do Contestado - Campus Concórdia, já está disponível no site do evento, no endereço www.cnpsa.embrapa.br/11jinc no link "apresentações".





Foram selecionados 64 trabalhos para apresentação em pôster e outros 20 para apresentação oral nas áreas de Ciências Biológicas e Engenharia, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Ciências Exatas e da Terra e Ciências Humanas. As apresentações orais terão moderação das professoras Cristiane Zucchi (UnC) e Solange Zotti (IFC) e de representantes da Embrapa.





A Jinc acontece no dia 25 de outubro no campus da UnC, a partir das 19h30, com a palestra de abertura "A matemática está em tudo", apresentada pelo professor do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) Greyson Rech. A apresentação dos pôsteres está marcada para as 20h20 e as apresentações orais iniciam às 21 horas.





A jornada, que este ano tem o tema "A matemática está em tudo" tem o apoio do Instituto Federal Catarinense - Campus de Concórdia e está integrada à programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do município.