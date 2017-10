Famílias que moram nas proximidades do canteiro de obras da Estação de Tratamento de Esgotos de Concórdia receberam a visita de profissionais que orientam sobre medidas de segurança.

A ação faz parte do Projeto Socioambiental em desenvolvimento na cidade para levar à comunidade orientações e esclarecimentos sobre a obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

De acordo com Débora Ruviaro, assistente social do Projeto Socioambiental, foram realizadas visitas a sete famílias que moram nas redondezas da obra em Linha Santa Catarina. A principal orientação foi para que os adultos orientem as crianças para que não brinquem próximo ao canteiro de obras.

Como o acesso para algumas das residências obrigatoriamente passa perto da obra, as demais orientações foram no sentido de que os moradores devem ficar atentos sempre que passarem pelo local e respeitar a sinalização de segurança. Os moradores também receberam informações sobre o sistema e a importância do esgotamento sanitário para a saúde e qualidade de vida.



SES Concórdia

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Concórdia é uma obra que está sendo executada pela CASAN, Governo do Estado e Prefeitura de Concórdia, com um investimento de R$ 40,3 milhões. Quando finalizada, permitirá que o município passe de um índice de 6,7% para 42% de cobertura com coleta e tratamento de esgoto. Mais de 25 mil habitantes serão beneficiados.