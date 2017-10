Integrantes do Leo Clube doam cabelos às mulheres com câncer

Um jeito bem corajoso e diferente de pensar uma campanha alusiva ao Outubro Rosa. Ao invés de incentivar as mulheres a fazerem o preventivo ou o autoexame, as integrantes do Leo Clube Vila São Miguel Renovação foram além. Elas lembraram de quem está passando por quimioterapia e perdeu o cabelo. Seis mulheres que tinham os cabelos longos doaram mechas que serão usadas para fazer perucas.

A coordenadora de campanhas do Leo Clube Vila São Miguel Renovação, Luana Uberti, diz que essa ação foi realizada no dia 12 de outubro, data em que a entidade completou sete anos. “Pensamos em fazer um aniversário solidário. Foi bem especial para todas nós, porque foi de mulher para mulher. Foi uma ação marcante dentro do nosso clube em que realmente nos engajamos nesta causa”, destaca.

Os cabelos serão entregues durante essa semana às integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Concórdia. A entidade é quem vai providenciar a confecção das perucas.