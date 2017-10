Semana do Contestado presta homenagem os 105 anos do “Combate do Irani"

Um dos famosos capítulos da Guerra do Contestado, é o Combate do Irani, que ocorreu em outubro de 1912. O município está organizando um evento para relembrar o fato e homenagear figuras históricas que participaram do episódio

Durante esta semana as escolas estarão desenvolvendo atividades voltadas ao Contestado. Na quarta-feira, dia 18, acontece a abertura da Mostra de Fotografias do fotógrafo do Contestado e exposição da Fundação de Cultura de Santa Catarina através de Rosa Tesser no Salão Paroquial da matriz. Na quinta-feira, dia 19, haverá a Festa do Caboclo na escola Dom Felício. Na sexta-feira, dia 20, a escola Sebastião realiza a Trilha do Contestado.

Já no sábado, 21, um Café Caboclo será servido pela do CDL no Salão Paroquial da Igreja Matriz. No domingo, dia 22, às 14h, uma placa ser á descerrada em homenagem aos soldados e caboclos enterrados no Sitio Histórico do Contestado na Vala dos 21. Apresentações culturais acontecem na sequência em frente à Igreja Matriz. Às 15h haverá desfile alusivo aos 105 anos do combate do Irani na Avenida Governador Ivo Silveira com escolas do município, Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros de Irani e descendentes dos caboclos representados por famílias iranienses. Na terça-feira, dia 24 alunos fazem mostra de trabalhos na escola Sebastião.

Durante toda a Semana o Museu Monge José Maria e o Sítio Histórico do Contestado estarão recebendo visitantes.