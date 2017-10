Permanece internado no Hospital Santa Terezinha de Joaçaba, o rapaz de Ipira que foi vítima de acidente de trabalho em Capinzal, na tarde da segunda-feira, dia 16. Conforme informações da Rádio Capinzal AM, a vítima de 22 anos está internada na Unidade de Terapia Intensiva da unidade hospitalar, porém não corre risco de morte.

O acidente foi no começo da tarde da segunda-feira, dia 16, no loteamento Jardim da Serra, em Capinzal. O jovem trabalhava em uma vala que estava sendo aberta em frente a um prédio em construção. Parte do solo se desprendeu do barrando e acabou soterrando a vítima, que foi removida do local por colegas até a chegada dos Bombeiros Voluntários de Capinzal.

O rapaz passou por processo de reanimação cardiopulmonar e depois foi levado para atendimento hospitalar.