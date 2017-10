Galo do Oeste com três nomes na Seleção do Campeonato da Série B

Na noite desta segunda-feira (16), foram eleitos os destaques do Campeonato Catarinense da Série B 2017 com a realização, pelo quarto ano consecutivo, do Troféu Craque Série B. A cerimônia de entrega do Troféu aconteceu na sede da Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú, e encerrou oficialmente a competição.

A seleção deste ano foi equilibrada, sendo que as 11 posições ficaram divididas entre cinco clubes. O Marcílio Dias, que foi eliminado pelo Concórdia nas semifinais, ficou com quatro troféus. O Galo do Oeste abocanhou três. Guarani conquistou dois. Hercílio Luz e Camboriú conquistaram um troféu cada. O técnico escolhido foi Mauro Ovelha, a Revelação foi Willian (goleiro do Operário de 17 anos), enquanto Fábio Mendonça (do Hercílio) ficou com o título de melhor Dirigente. O Craque do Campeonato foi Giba, do Guarani.

A Seleção foi feita a partir do voto de dirigentes, técnicos e profissionais que acompanharam os jogos, incluindo os da fase classificatória, semifinais e finais. Cada clube tem direito a um voto.

Veja a Seleção do Campeonato Catarinense da Série B 2017:

– Goleiro: Zé Carlos (Concórdia)

– Lateral Direito: André Krobel (Marcílio)

– Zagueiros: Rogélio (Marcílio) e Renato (Guarani)

– Lateral Esquerdo: Bruno (Hercílio)

– Volantes: Andrei Alba (Concórdia) e Rodrigo Couto (Marcílio)

– Meias: Giba (Guarani) e Mateus Arence (Hercílio)

– Atacantes: Ari (Marcílio) e Brasão (Camboriú)

– Treinador: Mauro Ovelha (Concórdia)

– Craque: Giba (Guarani)

– Revelação: Willian (Operário)

– Dirigente: Fábio Mendonça (Hercílio)

– Árbitro: Diego da Costa Sidral

– Assistentes: Luiz Gustavo Ferreira de Souza e Diogo Bernedt

(Fonte: Paulo Scarduelli / SC Clubes)