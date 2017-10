Mais um caminhão de empresa de Concórdia é tomado de assalto no Sudeste do país. O fato mais recente aconteceu na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, no começo da tarde da segunda-feira, dia 16.

Conforme informações preliminares, levantadas pela Rádio Aliança, o motorista ficou em poder dos sequestradores por aproximadamente uma hora e o caminhão foi levado pelos ladrões. Porém, só a carreta foi recuperada. O cavalo mecânico ainda não havia sido localizado até o fim da tarde desta segunda-feira dia 16.

De acordo com relatos, o motorista estava preparando o almoço junto ao caminhão, defronte a empresa onde carregaria, quando foi abordado pelos bandidos. Ele foi obrigado a levar o caminhão para uma rua deserta. Neste local, uma parte do bando desengatou a carreta, enquanto que um deles levou o motorista para um matagal e o manteve lá. O mesmo não se feriu.

O caminhão pertence a uma empresa, cuja sede está no bairro São Cristóvão.