Terceiro incêndio em vegetação no mesmo local no Bom Pastor

Em aproximadamente 20 dias, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia combateu o terceiro incêndio em vegetação, no mesmo local, no bairro Bom Pastor. O terceiro sinistro, que queimou aproximadamente nove mil metros quadrados de área, aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 16.

Conforme informações da guarnição, houve muita dificuldade para chegar no local. O caminhão-pipa não conseguiu se aproximar, fazendo com que os combatentes utilizassem batedores para combater as chamas.

O que chama a atenção é que esse é o terceiro caso de incêndio neste mesmo local. Os outros dois foram no dia 26 de setembro e cinco de outubro. A suspeita é que sinistro tenha sido criminoso.