A exposição na pista e o olhar criterioso e destalhista do jurado para escolha do melhor animal a partir dos critérios estabelecidos, contemplou o público com um verdadeiro show de beleza, qualidade dos animais, genética e produção durante a 20ª Exposição-feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó (EFAPI – 50 ANOS). Esse Julgamento fez parte da 4ª etapa Neogen do II Circuito Nacional da Raça Jersey.

Chapecó foi o cenário escolhido a receber, pela primeira vez, duas etapas nacionais dos Circuitos das raças Holandesa e Jersey. A posição de único Estado Brasileiro a receber o evento fez juz pela avaliação positiva dos juízes e a expressividade dos animais nas aproximadamente 16 características de avaliação.



“Essa mostragem é o resultado do excelente trabalho que os porodutores fazem em seus rebanhos buscando o que tem de melhor em tecnologia, inseminação artificial e in vitro, qualidade da alimentação e sanidade do rebanho. A feira coroa esse trabalho que é feito diuturnamente. Além de oportunizar a troca de informações e experiência entre os produtores que buscam cada vez mais melhorar o seu rebanho tornando mais econômico e rentável,” disse o jurado oficial da raça Jersey e médico-veterinário gaúcho Edson Luis Kurtz ao destacar entre as avaliações a funcionalidade da raça, produção leiteira, reprodução e longevidade.



A Cabanha Diamantina, de Irani, de propriedade do secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina e pecuarista Moacir Sopelsa e seu irmão Victor Sopelsa, foi o estabelecimento rural mais premiado na Efapi 2017 que encerrou neste fim de semana. Ele conquistou o título de campeã do julgamento dos animais adultos e de grande campeã do julgamento dos animais jovens, ambos da raça Jersey e atribuiu o resultado a dedicação de algumas décadas. “É um trabalho feito pela família que vem sendo melhorado. Quem toma conta e vive o dia a dia é o meu irmão, Victor e esse destaque é coroado de êxito,” disse acrescentando que mesmo diante do momento difícil, com preço do leite em baixa, a Efapi demonstrou a “dedicação que os produtores têm, a qualidade do material genético de Santa Catarina e a força do grande Oeste”.



Além da produção leiteira com aproximadamente 130 animais, a propriedade de Sopelsa conta com ovinocultura, caprinocultura e suinocultura com uma granja integrada de suínos. A tecnologia que chegou ao campo não é mais novidade concorda o secretário e diz que o agricultor tem na propriedade uma indústria. “Ele tem informações, conhece, está tecnificado com equipamentos modernos, conhecimento. Um produtor realmente diferente de alguns anos atrás. Estamos vivendo um momento diferente e essa atividade se transformou em precisão e necessitamos de todos os reforços como subsídio. Santa Catarina é um exemplo disso e mostra que estamos seguindo o caminho certo”.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)