Preocupado com o desaparecimento de plantas nativas e sementes crioulas, bem como o avanço da biotecnologia agrícola nas lavouras catarinenses, o deputado Neodi Saretta, enviou uma solicitação ao Secretário de Estado da Agricultura pedindo a criação da ‘Política e Programa de Apoio à Criação de Bancos de Sementes de Caráter Coletivo e Mudas de Variedades e Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas, em Santa Catarina’. O Objetivo é garantir a diversidade das espécies e evitar o desaparecimento de variedades tradicionais. “Por causa dos fatores climáticos e da atuação do homem, estamos promovendo uma grande perda na biodiversidade, em especial no que se trata de espécies nativas. Por isso queremos a criação do banco de sementes que terá um importante papel na conservação e preservação da nossa flora”, destacou o parla mentar.





Saretta relata também que diversas famílias, há várias gerações, mantêm a tradição de cultivar as sementes crioulas ou nativas. Essas sementes são de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura familiar e, no caso da agricultura, elas possibilitam um baixo custo de produção, já que podem ser armazenadas e cultivadas em plantios seguintes. A criação do Banco de Sementes foi sugerida pelo Fórum das Entidades da Agricultura Familiar de Seara durante o Seminário Estadual Setembro Verde que aconteceu no município.

(Fonte: Ascom/Deputado Saretta).