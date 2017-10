Em busca de mais uma vitória longe do Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Boa Esporte nesta terça-feira, a partir das 19h15, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será disputada em Varginha, cidade localizada ao sul de Minas Gerais, no Estádio Dilzon Melo, e será acompanhada em tempo real pela Rádio Colorada e pelas redes sociais do Clube do Povo.

Sem atuar desde o dia 9 de outubro, quando bateu o Brasil-Pel por 1 a 0, no Gigante, o Inter lutará pela 18ª vitória no campeonato que está a nove rodadas de seu encerramento. No momento, o time colorado lidera com 57 pontos, a três de distância do vice-líder América-MG e a dez do quinto colocado, o Vila Nova, o primeiro postulante a ingressar na zona de classificação à Série A de 2018.

"Nos encontramos em um momento bom, depois de um começo difícil. Eu bato nessa tecla porque não podemos esquecer o que passamos nos primeiros meses. Série B é o que nos toca. É a história que a gente tem que viver e temos muito orgulho disso. O que estamos fazendo não acabou. Falta um pouquinho para cumprir o acesso", declarou o capitão D'Alessandro em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira.

