Após a vitória de ontem, contra o Coritiba, no Couto Pereira, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o plantel gremista permaneceu na capital paranaense, onde ficará até terça-feira, véspera do duelo diante do Corinthians, em São Paulo.



Na tarde desta segunda-feira, os jogadores que começaram a partida diante do Coxa realizaram um treino regenerativo na academia do CT do Caju, cedido pelo Atlético Paranaense. Aqueles que não atuaram ontem, ou que entraram no decorrer do jogo, fizeram um trabalho técnico no gramado sob a observação do técnico Renato Portaluppi. Entre eles estava o atacante Luan, que ficou no banco de reservas na partida deste domingo e que busca melhorar o condicionamento visando o jogo contra o Barcelona, pela Copa Libertadores. Existe possibilidade de que Luan seja utilizado já na quarta-feira, contra o Corinthians, para pegar ritmo de jogo, mas esta será uma decisão do técnico Renato.



Após o treino desta tarde, o volante Arthur concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT do Caju. Ele projetou a partida contra o Corinthians, que para muitos é uma verdadeira decisão. Segundo Arthur, o grupo não trabalha com essa pressão, pois o jogo vale os mesmos três pontos que qualquer outro.



O plantel gremista volta a trabalhar na manhã desta terça-feira, às 9h30, no CT do Atlético PR. A primeira parte será fechada à imprensa, quando Renato Portaluppi encaminhará a equipe para enfrentar o Corinthians, quarta, às 21h45, na Arena Corinthians. Após o treino, a delegação almoça em Curitiba e segue para São Paulo às 16h30.

(Fonte: Grêmio)