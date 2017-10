A Associação Chapecoense de Futebol anuncia a contratação do treinador Gilson Kleina. Juntamente com Gilson, se juntarão à comissão técnica os auxiliares Juninho e Fabiano Xhá. O vínculo do treinador com a Chapecoense será até dezembro de 2018.



O clube reitera que Emerson Cris permanece no cargo de auxiliar técnico, bem como os demais profissionais que compõem a comissão técnica permanente da Chapecoense seguirão em suas funções.

(Fonte: Chapecoense)