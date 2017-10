Matriz do Samba e Unidos da Alegria garantiram que vão para a avenida

O Carnaval 2018 de Concórdia será realizado. A confirmação é dos presidentes das Escolas Matriz do Samba e Unidos da Alegria. Quem ainda não garantiu que estará na avenida é a Império Guerreiro. O impasse em relação ao evento surgiu depois que a Liga das Escolas anunciou que não faria a organização do Carnaval, em função da falta de recursos.

Para definir a participação as agremiações pediam que o Poder Público auxiliasse na organização, já que a Liga não faria. O superintendente da Fundação de Cultura, Júlio Gomes, explicou recentemente que a Prefeitura iria apoiar com a estrutura do Parque de Exposições, arquibancadas, iluminação e som, além de R$ 75 mil para a premiação, porém não organizaria o evento.

Mesmo com o posicionamento da Fundação, duas Escolas resolveram ir para a avenida. “Entendemos que a Prefeitura vai auxiliar como pode, com estrutura e premiação, e decidimos montar uma comissão organizadora entre as escolas para que o Carnaval aconteça”, conta o presidente da Unidos da Alegria, Márcio Renato dos Santos. “Não teremos todo o glamour que gostaríamos, mas vamos em busca de parcerias para não deixar a festa acabar”, destaca.

Já o presidente da Império Guerreiro, Cleimar Fantin, deve se posicionar durante esta semana sobre a participação da Escola. “Vou conversar com os demais integrantes da diretoria da nossa Escola e definir com eles se vamos ou não para a avenida. Temos pouco tempo, poucos recursos e isso precisa ser avaliado, pois temos que prezar pela qualidade do que será apresentado”, explica ele. “As despesas são grandes, precisamos correr atrás de patrocínios e a crise dificulta a viabilidade de recursos. A possibilidade de ficarmos fora é real, não queremos fazer Carnaval só por fazer. Infelizmente temos estas circunstâncias”, finaliza.