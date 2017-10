O vereador Anderson Guzzatto, PR, deverá protocolar uma emenda nesta segunda-feira, 16 de outubro, ao projeto que prevê a liberação do horário do comércio local. A proposta do vereador será para preservar o domingo, ou seja, para que o comércio de Concórdia trabalhe de segunda a sábado.

Pelo projeto enviado ao Legislativo, pelo prefeito Rogério Pacheco, as lojas teriam liberdade para abrir as portas todos os dias, inclusive sábados e domingos, das 6h às 22h. Ainda não tem uma data definida para esse projeto entrar na pauta da Câmara de Vereadores para discussão e votação.

Atualmente, a legislação municipal permite que as lojas abram as portas apenas nos dois primeiros sábados de cada mês, até as 17h.