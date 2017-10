Um Chevette foi furtado na madrugada de domingo, dia 15, de frente a casa do proprietário, que fica na Rua Jacob Selbach, no Bairro Nazaré. O carro é azul e tem placas MAB- 6448, de Concórdia.

O idoso Ludovico Corezzolla, dono do veículo, conta que chegou em casa no domingo no final da tarde. “Vim do sítio e deixei o carro estacionado na rua, até 23h ele estava ali. Hoje pela manhã quando acordei, fiz o chimarrão, por volta de 06:30h, fui até a área e percebi que não estava mais. A chave ficou comigo”, relata. “É um Chevette 93, foi o último vendido aqui em Concórdia pela Chevrolet. Sempre deixei na frente da casa e jamais imaginava que iam querer furtar um Chevette”, destaca ele surpreso.

Corezzolla registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia na manhã desta segunda-feira, dia 16.