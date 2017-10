Acidente no centro de Piratuba

Um acidente com danos materiais foi registrado em Piratuba, na madrugada desta segunda-feira, dia 16. O fato foi por volta da 1h40 na Avenida 18 de Fevereiro, nas proximidades do balneário.



De acordo com informações do Grupo Magronada, o motorista de um Santana Quantum, placas de Piratuba, teria perdido o controle do veículo, colidido contra um canteiro central e, em seguida, contra a porta de uma casa lotérica, danificando parte da mesma. Ninguém ficou ferido.