Fato ocorreu no interior de Seara, na noite do domingo, dia 15.

Motociclista sem habilitação e com sinais de embriaguez se envolve em acidente

Um motociclista sem habilitação e com sinais de embriaguez se envolveu em acidente de trânsito na rodovia SC 155, próximo de Linha Caraíba no município de Seara. O fato foi registrado na noite do domingo, dia 15.



conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, foi uma saída de pista simples, seguida de queda, envolvendo uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de Seara. O condutor, de 18 anos, teve apenas ferimentos leves.