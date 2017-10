Apenas danos materiais foram verificados em uma saída de pista, seguida de choque em cerca e capotamento. O fato ocorreu no começo da tarde do domingo, dia 15, na SC 154, em Adolfo Konder, no município de Itá. Envolveu um Ford Ka, placas de Concórdia, conduzido por um homem de 26 anos. As duas pessoas que estavam no veículo saíram ilesas. Conforme levantamento da Polícia Militar Rodoviária, houve danos de pequena monta no carro.