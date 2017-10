Durante os cinco dias de Operação, foram registrados 146 acidentes, nos quais 152 pessoas se feriram e 03 morreram. Em 2016 não houve feriadão, porque 12 de outubro caiu em uma quarta-feira. Mas em comparação com a Operação Independência no mês passado, que também teve cinco dias de duração, houve queda no número de acidentes e feridos, mas uma vítima fatal a mais nas rodovias federais que cortam o estado:

Indep. 12 de Out. Variação

Acid 162 146 - 12,3%

Ferid. 178 152 - 14,6%

Mortos 02 03 + 50%

As três vítimas fatais aconteceram em dois acidentes, ambos colisões frontais: um na sexta na BR 282 em Pinhalzinho e outro no domingo, na BR 470 em Curitibanos, quando duas pessoas morreram. Não foi registrado nenhum acidente com óbito na região do Vale do Itajaí, onde acontece a Operação Festas de Outubro.

O trabalho de fiscalização de trânsito da PRF foi intenso: os radares fotográficos registraram 3.745 imagens de veículos acima da velocidade permitida. Um deles passou a 172 km/h na BR 101 em Biguaçu, onde a máxima é de 100 km/h.

Outros 3.516 autos de infração foram lavrados devido a infrações diversas. Destes, 87 foram para motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool e 415 por ultrapassagem em local proibido.

Ainda durante a Operação 12 de Outubro, o combate ao crime realizado pela PRF apreendeu 73 quilos de crack e 19 quilos de maconha em Campos Novos, 178 quilos de camarões contrabandeados em Biguaçu e recuperou 05 veículos roubados.

(Fonte: Nucom/PRF)