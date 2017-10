Fato foi registrado no fim da tarde do domingo, dia 15.

Uma mulher ficou gravemente ferida ao cair de um veículo em movimento, no contorno viário norte, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde do domingo, dia 15. A vítima estava na carona de um veículo Polo e teria caído do veículo quando o mesmo fazia a passagem pela rótula de acesso a comunidade de Lageado dos Pintos.



A vítima, identificada como S.A.O, de 48 anos, foi atendida com escorições pelo corpo, ferimentos graves na cabeça e suspeita de traumatismo craniano. A vítima foi levada para o Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Ainda não se tem informações sobre as circunstâncias desse fato.