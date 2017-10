O Inter encerrou sua preparação em solo gaúcho para o jogo com o Boa Esporte, válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na terça-feira (17/10). Na manhã deste domingo (15/10), o técnico Guto Ferreira promoveu um trabalho coletivo no CT Parque Gigante, visando a partida em Minas Gerais. A atividade serviu ao treinador colorado especialmente para identificar alternativas para os lugares dos atletas que estão impossibilitados de atuar na rodada.

Nesta última etapa da preparação antes da viagem a Minas Gerais, Guto Ferreira comandou um treinamento coletivo. Para as vagas de Edenílson e Eduardo Sasha, suspensos, foram posicionados na equipe titular os atletas Jéferson e Camilo. No posto deixado por Leandro Damião, que se recupera de lesão, William Pottker foi testado. Com isto, Nico López ingressou na equipe para ocupar a zona de ataque pelo lado direito, onde Pottker tem atuado.

A equipe que treinou na manhã de hoje teve esta formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles; Nico López, Jéferson, D'Alessandro e Camilo; William Pottker.

Internacional e Boa Esporte jogam na noite de terça-feira, às 19h15, no estádio Municipal de Varginha, no interior mineiro. O duelo, válido pela 30ª rodada da competição, serve ao Colorado para defender a liderança. O Inter ocupa o 1º lugar da tabela de classificação, tendo conquistado 57 pontos, 3 mais que o vice-líder América Mineiro. O Boa Esporte está em 12º, com 37 pontos. A viagem da delegação do Clube do Povo a Minas Gerais ocorre na tarde deste domingo. Na tarde de segunda-feira (16/10), o plantel terá o último treino antes do jogo.

