O Grêmio entrou em campo no Couto Pereira, no início da noite deste domingo, para encarar o Coritiba, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E venceu pelo placar de 1 a 0.



A partida foi equilibrada, pelo menos na primeira etapa. As melhores chances nos minutos iniciais foram dos paranaenses, visto que o Tricolor sentiu dificuldades de chegar ao ataque devido a marcação adversária. Os gremistas deixaram o toque e passaram a apostar nas ligações diretas, mas não foi eficiente a ponto de abrir o marcador.



O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo. Renato providenciou suas alterações: Everton, Beto da Silva e Jael assumiram as posições de Arroyo, Lucas Barrios e Fernandinho. Aos 34’, uma das melhores chances surgiu com Beto da Silva, que recebeu um lançamento de Jailson e concluiu a gol, mas estava em posição irregular. O Grêmio insistiu e nos minutos finais, aos 47’ conseguiu chegar ao gol. Jael saiu do campo de defesa em velocidade passando pela marcação. Acionou Ramiro, na esquerda, que entrou livre na área e chutou forte, sem chances de defesa.



Com o resultado, o Grêmio conquistou três pontos, assume novamente a vice-liderança na tabela de classificação, com 49 pontos.



Escalação: Marcelo Grohe, Edilson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Jailson, Arthur, Ramiro, Fernandinho, Arroyo e Lucas Barrios.



Banco: Paulo Victor, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere, Léo Moura, Marcelo Oliveira, Kaio, Jean Pyerre, Beto da Silva, Dionathã, Everton, Jael e Luan.



A arbitragem do jogo foi goiana. Apitou André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha.

(Fonte: Grêmio)