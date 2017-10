O pastor Leandro Lorenzetti assumiu oficialmente neste mês o comando do Partido Social Cristão, PSC de Concórdia. Ele entra no lugar de César Téchio, que foi candidato a vereador pela sigla, nas últimas eleições.



Em entrevista à Rádio Aliança, Lorenzetti destaca que uma das primeiras ações do partido será a realização de uma reunião interna com a Executiva municipal. "Depois disso faremos uma reunião aberta para adesão de novas filiações", afirma. Completa que, com o novo comando o PSC terá uma visão política considerada indepentende. "Nem de esquerda e nem de direita. Nosso objetivo é trazer para a políticas pessoas que não estavam envolvidas com a política e com ideias novas", complementa.



Conforme já apurado pela Rádio Aliança, a tendência é que o PSC, sob o novo comando, deixe de ser oposição e passe a ter uma proximidade maior com o Executivo Municipal.