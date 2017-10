O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 15, e envolveu o Prisma placa MLT 8159, de Brusque, que teve um ferido com escoriações leves, encaminhado ao Hospital Hélio Anjos Ortiz (HHAO), em Curitibanos; uma Duster placa AWD 7241, de Agronômica, que estava com um casal de ocupantes, ambos encaminhados com escoriações leves para o HHAO; e um Prisma de Gaspar, placa QHJ 4361 ocupado por um casal que veio a óbito no local.

Uma das vítimas foi identificada como Tabata Metzner, de 19 anos. O outro óbito foi de um homem, que não teve identificação no local.

No Prisma de Gaspar, o Corpo de Bombeiros encontrou roupas de criança, havendo a suspeita de ter mais uma vítima, que até às 13h30′ ainda não havia sido encontrada. O local do ocorrido fica há aproximadamente 18 quilômetros do trevo de entrada de Curitibanos. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal, Instituto Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros e Samu de Curitibanos.



(Fonte: A Semana)