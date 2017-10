Galo do Oeste fica no 0 a 0 com o Hercílio Luz e coroa a boa campanha na série B com o título.

O Concórdia Atlético Clube conquistou na tarde deste domingo, dia 15, o seu mais importante título dos seus 12 anos de existência. O Galo do Oeste empatou sem gols com o Hercílio Luz e garantiu o troféu de campeão diante do seu torcedor, no Estádio Domingos Machado de Lima.



Podendo vencer por até dois gols de diferença - já que havia vencido no jogo de ida por 3 a 1 - o time do técnico Mauro Ovelha apenas administrou a vantagem e praticamente não criou situações de gols. Precisando da vitória, o Hercílio Luz tentou ser agudo e acertou o travessão do goleiro Anderson, num cabeceio de Hyago, numa das poucas chances do Leão do Sul.



Ao fim do jogo, a festa tomou conta do Estádio Domingos Machado de Lima. O técnico Mauro Ovelha lembrou da conquista da série B de 1991, quando defendia o extinto Concórdia Esporte Clube e disse da satisfação de conquistar a série B novamente pela cidade e agora como técnico. O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Renato Angelotti opinou que o Galo do Oeste já havia conquistado o título no primeiro jogo, quando venceu por 3 a 1.

Agora a direção do Concórdia Atlético Clube deve concentrar esforços no sentido de renovar com o técnico Mauro Ovelha e a formatação da equipe para o próximo ano.