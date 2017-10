Motorista do outro veículo envolvido teria evadido-se do local, mas abordado mais tarde.

Um motociclista ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, ocorrida na tarde deste domingo, dia 15, no trevo de acesso a Concórdia, na BR 153. Conforme informações preliminares, após a colisão, o motorista do outro veícuo evadiu-se do local. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

De acordo com informações, a vítima, de iniciais G.P, 18 anos, foi atendida com escoriações. Conforme relato, a colisão teria ocorrido no trevo, mas o motociclista e o veículo estavam já na via marginal, defronte à empresa Planflora.



Informações preliminares apontam que o veículo envolvido neste acidente, que tinha evadido-se desse local, foi abordado na Tancredo de Almeida Neves defronte à Gráfica Estrela.