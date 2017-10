Três pessoas ficaram feridas em dois acidentes com motocicleta na manhã desse domingo, dia 15, em Concórdia. Os dois casos foram atendidos pelo Samu.

Um deles foi na Tancredo de Almeida Neves, no local conhecido como curva do Morés. Na ocasião, dois rapazes estavam em um motocicleta e acabaram caindo sobre a via. Acredita-se que um filete de água, que passa sobre a pista, pode ter provocado o acidente. As vítimas, de 19 e 17 anos, foram atendidas com escoriações e dores nas costas.

O outro foi em Linha dos Coqueiros, interior de Concórdia. Na ocasião, um homem de aproximadamente 42 anos, estava conduzindo a moto quando caiu e acertou uma árvore com o peito. Ele foi atendido e conduzido ao Hospital São Francisco.