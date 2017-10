Desde a noite de ontem no Paraná, o Tricolor realizou na manhã deste sábado, no CT do Atlético Paranaense, o último trabalho antes do confronto diante do Coritiba, amanhã, no Estádio Couto Pereira, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A primeira parte do treinamento foi com portões fechados à imprensa. Quando eles foram abertos, por volta das 10h30, o grupo já realizava o tradicional e descontraído recreativo, que antecede as partidas. A grande novidade desta movimentação foi a presença de Luan, que treinou normalmente e com muita desenvoltura. Por questões físicas, ele ainda não deve atuar diante do Coxa, mas provavelmente retorne aos gramados na partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. Quem deve voltar para o jogo de amanhã é o volante Ramiro, que já havia treinado normalmente sexta, em Porto Alegre. O treino de hoje, que contou inclusive com a participação do técnico Renato, não deu indicativo de qual time será colocado em campo neste domingo. A escalação será confirmada apenas uma hora antes.



O jogador Patrick, que estava na lista dos relacionados,acabou ficando em Porto Alegre por opção do técnico Renato. No seu lugar, veio o atacante Dionathã. Quem também não viajou foi o preparador físico, Rogério Dias. Ele está com conjuntivite. No seu lugar, veio o preparador Mário Pereira.



Quem concedeu entrevista coletiva na beira do gramado, no CT do Caju, foi o lateral Cortez. Poupado do último jogo, contra o Cruzeiro, ele deve voltar ao time amanhã. O jogador projetou a partida contra o Coxa e evitou falar sobre Libertadores.



O jogo deste domingo, contra o Coritiba, começa às 19h e a Grêmio Rádio Umbro transmite ao vivo a partir das 18h, pela 90.3FM, pelo aplicativo oficial do Grêmio para iOs e Android, pelo aplicativo TuneIn e pelo site www.gremio.net/radio.



(Fonte: Grêmio)