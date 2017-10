De olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Colorado segue trabalhando forte no CT Parque Gigante. O técnico Guto Ferreira testa alternativas na equipe para o duelo diante do Boa Esporte, marcado para terça-feira (17/10), às 19h15, em Minas Gerais. O Colorado lidera a competiçao com 57 pontos ganhos.

O volante Edenilson e o atacante Eduardo Sasha estarão suspensos para a próxima rodada. Outro desfalque deve estar no comando do ataque: Leandro Damião sentiu dores musculares depois da partida contra o Brasil-PEL, na qual marcou o gol da vitória, e deve ceder lugar para Nico López. Camilo será inserido na equipe pela ponta esquerda, na vaga de Sasha. Por dentro da meia-cancha, os garotos Valdemir e Jéferson disputam o posto de Edenilson.

O time trabalhou com a seguinte formação nesta manhã: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Valdemir (Jéferson) e D'Alessandro; William Pottker, Camilo e Nico López.

Após o treinamento, o meia Camilo concedeu entrevista coletiva e falou sobre a oportunidade de iniciar o jogo em Minas. "Vamos fazer uma boa partida para agradar ao treinador. Ter sequência para mim é muito válido e irei fazer tudo para continuar na equipe titular", afirmou o meia.

Na manhã deste domingo, o Colorado faz o último treino em Porto Alegre antes de viajar para Varginha, onde finaliza a preparação.

(Fonte: Internacional)