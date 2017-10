O Concórdia Atlético Clube está muito próximo de conquistar o seu título inédido de campeão da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste recebe o Hercílio Luz na tarde deste domingo, dia 15, no segundo jogo da final entre as duas equipes. A partida inicia às 17h no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Para esse confronto, o Concórdia pode perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim não perde o título. No confronto de ida, no último fim de semana, deu Galo do Oeste, por 3 a 1.

Para esse compromisso, o técnico Mauro Ovelha contará com o retorno do atacante Marcos Paulo e do zagueiro Neguette. Eles não jogaram no primeiro compromisso por estarem suspensos. O zagueiro Junior Sergipano, recuperado de lesão, também é opção. A única dúvida é Paulino, que voltou a treinar nesta semana, mas sentiu dores musculares e virou dúvida.

A arbitragem será de Ramon Abati Abel, auxiliado por Eder Alexandre e Clair Dapper.