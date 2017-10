Mesmo jogando fora de casa o time do Santa Catarina venceu e construiu uma grande vantagem sobre o Santa Terezinha na decisão da Série C do Campeonato Interiorano de Concórdia, Taça Rádio Aliança de Futebol de Campo. O primeiro confronto decisivo aconteceu no sábado, dia 14, em Linha Santa Terezinha e placar foi de 5 a 0. A partida que define o campeão acontece no dia 04 de novembro, em Linha Santa Catarina.

Os visitantes abriram a goleada ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos Negão fez o primeiro. Aos 39, Gugo marcou mais um. Na segunda etapa Negão guardou mais dois e Denílson fez o quinto gol fechando o placar.

Com o resultado, o Santa Terezinha precisa vencer por pelo menos 5 gols de vantagem, no jogo da volta, para levar a decisão para os pênaltis. “Conseguimos um bom resultado e agora é saber administrar em casa para ficar com o título. E lá também teremos a nossa torcida nos apoiando”, comemorou o técnico Leodir, do Santa Catarina.

Já o técnico Burille, do Santa Terezinha, sabe que a tarefa é difícil, mas acredita que o time pode buscar o resultado. “Hoje nossa equipe ficou muito abaixo do esperado, não entendemos ainda o que houve. Vai ser muito difícil, mas temos que tentar e vamos fazer isso. Jogo é jogo, então, quem sabe a gente reverta”, relata ele, esperançoso.

A Rádio Aliança vai transmitir a partida da final no dia 04 de novembro. Independente do resultado da final, as duas equipes já têm vaga garantida na Série B do Interiorano do próximo ano.