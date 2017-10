Resultados de Concórdia na Fase Estadual da Olesc, que está sendo realizada em Rio do Sul.

Carlos Augusto Machado, 9º lugar no Salto Triplo;

Alison Lucas Muller, 7º lugar no salto triplo e 6º no salto em altura;

Gabriel Lima, 10º lugar no salto em altura;

Darlison Fábio Guimarães, 9º nos 800m rasos;

Wesley Victor Lohmann, 5º lugar no lançamento do disco;

Geovani Roberto Urbano, lançamento do disco;

Robson João Morães da Silva, 11º lugar nos 200m rasos;

André Rosetto, 16º lugar nos 200m rasos;

Wesley Victor Lohmann, 3º lugar no arremesso de peso;

Geovani Roberto Urbano, 7º lugar no arremesso de peso;

Camila Agata de Moura, 4º lugar no arremesso de peso;

Natalia Ferreira, 5º lugar no salto triplo;

Débora Renosto, 11º lugar nos 800m rasos;

Livia Ampese Cancelli, 5º lugar no lançamento do disco;

Camila Moura, 4º lugar no lançamento do disco;

Amanda Arrial, 1º lugar no heptatlo;

Natália Ferreira/Stefanie Cechin/Darlison Guimarães/Brunto Sartori, 6º lugar no revezamento misto 4x400m.

Resultado geral do atletismo masculino: 8º lugar;

Resultado gearl do atletismo feminino: 3º lugar;



Judô masculino: Micael Anselmo Sabadin Presoto, 3º lugar no individual, 48 kg.

Judô feminino: Raissa Tais Kleber, 3º lugar no individual 48 kg;



Futebol feminino: Concórdia 0 x 8 Chapecó

Xadrez masculino: Concórdia 2,5 x 1,5 Criciúma

Xadrez feminino: Concórdia 1,5 x 2,5 São Bento do Sul

Classificação final Individual pensado: Amanda Barpi Cassel, 1º lugar; Emanuelle Cristine Bochi, 3º lugar.

Classificação final por equipe, pensado: Masculino, 8º lugar e feminino, 4º lugar.

Classificação final geral: Masculino, 6º lugar e feminino, 5º lugar.