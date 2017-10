Já está no Presídio Regional de Concórdia, Lucas Brandão. Ele estava foragido da unidade prisional desde a tarde da quarta-feira, dia 11. Ele estava na cidade, quando se reapresentou às autoridades, que o reconduziram novamente ao presídio.

Conforme informações da direção da unidade prisional, ele tentou se apresentar na delegacia da mulher, que estava fechada e foi até uma guarnição da Polícia Militar, que estava pelo centro e se entregou. Brandão alega de que foi convencido por familiares a se entregar para cumprir o restante da pena. Ele responde por tráfico de drogas.

A fuga de Lucas Brandão, que estava no regime semiaberto, ocorreu durante a tarde da quarta-feira, dia 11. As circunstâncias da fuga não foram informadas. Desde então, iniciou-se um cerco pela região do presídio para tentar recapturá-lo, mas sem sucesso. Não se descarta a hipótese de que ele tenha ido até ao Rio Grande do Sul, onde tem familiares e depois retornado para Concórdia para se entregar.