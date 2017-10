Veículo estava abandonado no bairro Santa Rita, em Concórdia.

PM recupera motocicleta com registro de furto em Concórdia

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de furto, em Concórdia. O fato foi na manhã da sexta-feira, dia 13. O veículo, uma Honda Biz, cor vermelha, placa de Concórdia, estava abandonada na rua São João, no bairro Santa Rita. A constatação de que a mesma possuía registro de furto foi feita durante averiguação no sistema. A moto foi levada para a Central de Polícia Civil.