O dia foi de folga para a AAU - UnC Concórdia SC), e as comandadas do técnico Alexandre Schneider acompanharam das arquibancadas a quarta rodada da segunda fase (chave A) da Liga Nacional, que teve em quadra mais duas partidas nesta noite de sexta (13).

No primeiro jogo e buscando sua primeira vitória nesta fase da competição, as equipes do Adalberto Valle (AM) e AA UNB Handebol (DF) proporcionaram um jogo disputado e decidido no minuto final.



A UNB fechou o primeiro tempo com uma vantagem de quatro gols (17 a 13), mas no período final a ansiedade em vencer fez com que a equipe do Distrito Federal deixasse as amazonenses igualarem o marcador faltando três minutos para o fim da partida.



E somente no minuto final a UNB conseguiu respirar ao abrir dois gols de vantagem e assim garantir sua primeira vitória pelo placar de 33 a 31. Vanessa, da UNB, foi a artilheira do jogo com 15 gols.

Para encerrar a rodada foi a vez de UNIP São Bernardo (SP) e o Fortaleza IFCE (CE) se enfrentarem.

A equipe cearense entrou no jogo concentrada e decidida, tanto que os primeiros minutos da partida trocou gols com as paulistas de igual para igual. Mas aos poucos as comandadas do técnico Eduardo Carlone foram demonstrando o porque são uma das grandes forças do handebol nacional e começaram a dominar o placar, fechando o primeiro tempo com cinco gols de vantagem - 15 a 09.



No período final a defesa da UNIP se encaixou e com isso o placar a seu favor foi ampliando. Mesmo com toda a raça demonstrada até o minuto final, o Fortaleza não conseguiu se aproximar e acabou sendo derrotada pelo placar de 32 a 17.



Bárbara, do Fortaleza, levou a artilharia do jogo com 08 gols.

Com esse resultado, AAU - UnC Concórdia e UNIP São Bernardo disputarão na tarde deste sábado o primeiro lugar na chave A, em uma partida que promete fortes emoções dentro e fora de quadra.

A programação que encerra essa fase da competição neste sábado é a seguinte:

15:00 - Adalberto Valle (AM) X Fortaleza IFCE (CE)

17:00 - AAU - UnC Concórdia (SC) X UNIP São Bernardo (SP)

* AA UNB Handebol (DF) folga na rodada

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)