Registro foi feito na tarde desta sexta-feira, dia 13, no centro da cidade.

Um raio caindo sobre um prédio na área central de Concórdia foi flagrado por uma câmera de celular. O fenômeno foi registrado por volta das 15h50 no topo do Edifício Alfana, localizado no entroncamento das ruas Dr Maruri e Guilherme Helmuth Arendt.

Os vídeos e as fotos, originadas da gravação, foram bastante difundidos pela rede social whatsapp. A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o programador Fernando Kerber. Ele trabalha em uma empresa, localizada no alto de um outro edifício, também na Dr Maruri, relata que ele e os colegas, Ben-hur Hungro e Guilherme Sperb, perceberam que havia muita incidência de raios durante a chuva. Então, um deles teve a ideia de posicionar uma câmera na janela para filmar. "Sempre vimo muitos raios ali da firma. Aí colocamos filmar hoje e deu certinho", conta Kerber.

Conforme Ana Paula Parizotto, filha do proprietário do edifício onde o raio foi registrado, o empreendimento dispõe de pára-raio e a descarga ocorreu justamente no dispositivo e não houve danos ou prejuízos.