Duas pessoas feridas em acidente no trevão do Irani

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre carreta e carro no trevão do Irani, no entroncamento das BRs 282 e 153. O acidente foi por volta das 19h50 desta sexta-feira, dia 13, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Irani.



Envolveram-se uma carreta com placas de Pelotas-RS e um Megane, de Marmeleiro-PR. Após a colisão, o carro de passeio ficou no meio da via. Duas pessoas, uma delas de iniciais J.K, de 30 anos, relatava dores peito e escoriações na cabeça. Uma criança de dez anos, que estava no banco traseiro relatava dor no braço esquerdo. Ambas foram levadas para o Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliação clínica.

O motorista do veículo e o caminhoneiro não se feriram.