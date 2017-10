Resultados de Concórdia na Etapa Estadual de Rio do Sul da 17ª Olimpíada Estudantil Catarinense.

Atletismo:

Bruno Sartori, primeiro lugar no salto em distância;

Jenifer Ribeiro de Matos, primeiro lugar nos três mil metros rasos;

Amanda Cristiana Arrial, segunda colocada nos 100m com barreiras;

Natalia Regina Coldebella Ferreira, terceira colocada no salto em distância;

Eduardo Heirt, quarto lugar no lançamento do dardo;

Bruno Sartori, quinto lugar no lançamento do dardo;

Jenifer Ribeiro de Matos, quarto lugar nos 1,5 mil metros rasos;

Débora Cristina Renosto, sexto lugar nos 1,5 mil rasos;

Jailce Sara Debettio Bures, oitava colocada nos 1,5 mil lançamento do dardo;

Eduardo Magro da Silva, oitavo colocado no lançamento do martelo.

No tênis de mesa masculino e feminino, Concórdia não obteve classificação.

Futsal feminino: Concórdia 0 x 0 Brusque (Pênalti: Concórdia 4 x 3 Brusque)

Xadrez masculino: Concórdia 2 x 2 Jaraguá do Sul

Xadrez femino: Concórdia 2,5 x 1,5 Jaraguá do Sul