O Estadual Sub-12 da Liga Catarinense de Futsal vai chegando a sua reta final. Nesta semana tivemos a definição da chave E. Os jogos aconteceram na cidade de Jaraguá do Sul na última terça-feira dia10/10. Jaraguá Futsal e ADTB Treze Tílias garantiram suas vagas e estão na terceira fase do Estadual. As duas equipes se juntam á Marista e Futsal Joni Gool na chave G e também aos classificados DME Nova Erechim e AFIC São José do Cedro na chave H.

A chave F tem sua definição no sábado dia 21/10 na cidade de Concórdia. A equipe do Futsal Moleque lidera a chave com 9 pontos, seguido do Fraiburgo com 6, Escola Furacão com 3 e o Futsal Seara que ainda não pontuou. Os dois classificados da chave F se juntam á Jaraguá Futsal e ADTB Treze Tílias na chave I. A chave J já está definida com a sede no Colégio Marista em Chapecó no dia 21 de outubro.Marista Chapecó, Futsal Joni Gool, DME Nova Erechim e AFIC São José do Cedro brigam por duas vagas ao quadrangular final.

(Fonte: Ascom/LCF)