ADC/Curitibanos e Guarany Futsal se enfrentam neste sábado pela 9ª rodada do Estadual LCF Sub-18. A parda acontece ás 15hs no ginásio Onofrão em Curitibanos.A equipe do ADC já classificada para as semifinais da competição recebe o Guarany de Xaxim que ainda luta por uma vaga ás semifnais.Para isso, o Guarany precisa vencer seus dois compromissos e torcer para que o Piratuba não vença a equipe de Pinhalzinho.Sem pontuar na competição, o Guarany precisa chegar aos 6 pontos, que éo mesmo número de pontos que o Piratuba, 4º colocado. Porém, o Piratuba tem dois jogos. Um deles é diante do próprio Guarany. A equipe do ADC/Curitibanos busca a vitória para terminar a fase classi+catória em primeiro e assim decidir os jogos finais em casa.

(Fonte: Ascom/LCF)