A partir de segunda-feira, dia 16 de outubro, as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia chegam a área Central do município. As equipes de trabalho do Concósrcio Trix - Infracon, responsável pela execução do projeto, começam a implantação da rede de coleta de esgoto em cinco ruas localizadas no Centro. Outras frentes de trabalho também atuam nos bairros Nazaré, Nações, Sunti, D'Itália, Jardim, Vista Alegre e Liberdade.





Confira quais a ruas e respectivos trechos que estarão em obras:

CENTRO

Rua Orestes Farina (Contrução da Estação Elevatória de Esgoto)

Rua Luiz Delfino (trecho entre as ruas Santa Catarina e Marechal Deodoro)

Romano Anselmo Fontana (Entre as ruas Marechal Deodoro e Dr. Maruri)

Rua Marechal Deodoro (trecho entre as ruas Luiz Delfino e Romano A. Fontana)

Rua Marechal Deodoro (trecho entre as ruas Emílio Kerber e Leonel Mosele)

Rua do Comércio (entre a Rua Romano Anselmo Fontana e o posto Lamonatto)

NAZARÉ

Rua Santa Catarina

SUNTI

Rua 29 de julho (trecho entre as ruas Delfino Paludo e Cândido Ramos)

D'ITALIA

Rua Veneto (entre as ruas Rovigo e Padosa)

Rua Treviso (entre as ruas Rovigo e Veneza)

JARDIM

Rua Romano Anselmo Fontana

VISTA Alegre

Rua Anita Garibaldi (trecho entre as ruas Domingos Machado de Lima e Getúlio Vargas)

LIBERDADE

Rua João Ampese

Motoristas: Atenção

Todas as ruas citadas a cima estarão com o trânsito parcialmente interrompidos. Para garantir a segurança de todos e o bom andamento do trânsito os motoristas devem ficar atentos a sinalização que é feita com placas e cercas de isolamento. Funcionários da empresa e, se necessário, agentes de trânsito do municípios também estarão orientando o trânsito nos locais de obras a fim de garantir o fluxo de veículos com mais segurança.





Benefícios permanentes

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Concórdia é uma obra complexa que traz transtornos aos moradores em alguns momentos. O Consórcio Trix- Infracon e a CASAN contam com a compreensão e paciência da população neste momento de execução do projeto, pois a obra trará benefícios de longo prazo para a saúde da população e para a preservação do meio ambiente.

Atendimento ao público

Para facilitar também o atendimento à população, a CASAN disponibilizou o seguinte número de telefone para contato: (49) 3442 0343, e o email sesconcordia@casan.com.br. O munícipe pode entrar em contato para obter mais informações sobre a implantação, funcionamento do sistema ou esclarecimentos relacionados à obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia.