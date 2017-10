Atualizada: Confirmada morte por afogamento no interior de Lindóia do Sul

Está confirmada a morte por afogamento de um homem, no interior de Lindóia do Sul. A informação é do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que auxiliaram no resgate da vítima. De acordo com o que já foi informado pela Rádio Aliança, o fato foi em um açude de propriedade rural, na Linha Santa Rita.

Guarnições dos bombeiros de Lindóia do Sul e de Irani foram acionadas para essa ocorrência. As informações dão conta de que a vítima foi resgatada a uma profundidade aproximada de três metros e estava há dez metros da margem do reservatório.

De acordo com relatos, a vítima, de iniciais D.L.L, de 60 anos, estava no local realizando roçada em tereno próximo, quando decidiu tomar um banho no açude. Ele estava na companhia de um adolescente, de 12 anos, que percebeu a situação e pediu ajuda.

O Instituto Médico Legal foi chamado para fazer o recolhimento do corpo.