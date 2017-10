A Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundema, realiza na próxima segunda-feira, dia 16, o lançamento da Iniciativa Lixo Zero, em Concórdia. O ato será na Casa da cultura.

Em entrevista ao Primeira Hora da Rádio Aliança, o superintendente da Fundema, Gilberto Romani, destaca que várias ações serão realizadas durante o ano. "Será exibido um vídeo na próxima segunda-feira para mostrar a realidade do lixo sólido de Concórdia, desde a origem até o destino final", comenta Romani, cuja exibição também será na Casa da Cultura.

No total, a iniciativa contempla 11 ações no total. "Boa parte visando o reaproveitamento do lixo através de reciclagem ou compostagem", explica Gilberto. Parcerias com entidades no município também serão realizadas visando a limpeza da cidade nos próximos meses.

Esta não é a primeira vez que a Fundema realiza ação para o reaproveitamento do lixo. Já houve a coleta de lixo eletrônico e de lâmpada e a próxima será a coleta de vidros, informa o superintendente da Fundema.

Para Romani, se cada cidadão tomar consciência da importância da reciclagem, haverá menos custos para o Município. "Em 2016, o poder público gastou R$ 840 mil para uma empresa fazer a triagem do lixo no aterro sanitário para aumentar a vida útil do mesmo. Também no ano passado, a Prefeitura gastou quase R$ 5 milhões para o recolhimento do lixo e manter a cidade limpa. Temos que economizar isso", finaliza Romani.