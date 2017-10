A Secretaria de Saúde de Itá contratou um novo médico. Ele vai atender na Unidade Básica de Saúde e vai responder pela ESF 01. Cristofer Luiz Deola é natural de Palmas-PR, cursou medicina em Buenos Aires, na Argentina e foi contratado através do programa “Mais Médicos”.

Agora o município de Itá conta com seis médicos que estão à disposição da população, cinco clínicos gerais e uma pediatra. “O objetivo é proporcionar atendimento a todos. A vinda de mais um médico vai ajudar nos programas que estão sendo implantados, como o “Saúde Em Casa”, que atende pessoas com dificuldades de locomoção em suas residências”, destaca a secretária de Saúde Joice Sartoretto Zotti.

Com formação e experiência adquirida na capital argentina, Cristofer comenta que vem para Itá com a expectativa de contribuir para melhorar ainda mais o atendimento na área da saúde. “Vamos trabalhar com a medicina preventiva, também chamar atenção da população sobre o uso abusivo de medicamentos e os riscos que isso ocasiona. Com isso a intenção é melhorar a expectativa e a qualidade de vida da população local”, destaca o médico.