Um possível afogamento no interior de Lindóia do Sul está mobilizando as guarnições dos bombeiros de Lindóia do Sul e Irani, na manhã desta sexta-feira, dia 13. A informação partiu do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que foram acionados para auxiliar nas buscas.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Lindóia do Sul, que confirmou que o fato ocorreu em uma propriedade rural na Linha Santa Rita, na divisa com Irani.



De acordo com as primeiras informações, a vítima seria um homem e morador de Irani. Ele teria caído no açude e submergido, não voltando mais à superfície.